Путин подписал закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

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Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Закон меняет состав территорий, которые образуют часовые зоны, исключая Волгоградскую область из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4). При этом регион переходит ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) в октябре 2018 года после референдума. Однако в марте этого года местные депутаты решили опросить жителей региона, чтобы выяснить, не хотели бы они перейти на московское время. В результате более 65 процентов жителей Волгоградской области выступили за переход на столичное время.

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