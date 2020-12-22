Сергей Собянин поздравил с Днем энергетика работников и ветеранов отрасли

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал поздравление для сотрудников и ветеранов энергетической отрасли.

— Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика! Вы ежедневно подаете в дома москвичей тепло, газ и электричество, подключаете к электросетям новые станции метро, участвуете в программе реновации жилья и капремонте лечебных учреждений, — написал глава города.

Он отметил, что в 2020 году благодаря специалистам в кратчайшие сроки были проложены инженерные коммуникации в резервные госпитали, борющиеся с коронавирусной инфекцией. Также за рекордные два месяца были проведены подготовительные работы к отопительному сезону.

Столичный мэр добавил, что благодаря профессионализму работников энергосистема столицы находится в надежных руках, а Москва входит в пятерку самых освещенных мегаполисов мира.

Сергей Собянин пожелал всем работникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

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