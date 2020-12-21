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Сергей Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией коронавируса

Евгения Звощик

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды столичным медицинским работникам, которые отличились в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, за свою работу, самоотверженность и высокий профессионализм 35 медиков награждены орденом Пирогова. Кроме того, десять врачей получили из рук мэра медаль Луки Крымского.

По словам Сергея Собянина, у каждого времени есть свои герои. Он отметил, что врачи всегда находятся на передовой, «на переднем фронте борьбы за жизнь, здоровье людей».

— Но этот год, конечно, был особенным даже для вас, тех, кто привык к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости. Это — ваша профессия, ваша жизнь. Но тем не менее то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом, — заявил глава города.

Кроме того, он обратил внимание на то, что медицинские работники в условиях борьбы с пандемией находятся в зоне наибольшего риска. Он также отметил, что на сегодняшний день врачи остаются главной опорой и надеждой в борьбе за жизнь и здоровье.

Сергей Собянин поблагодарил врачей от имени жителей столицы за их работу и поздравил медиков с заслуженными наградами, передает ТАСС.

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