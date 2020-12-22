Школьники проверили свои знания по материалам МЭШ 1,2 миллиона раз

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве школьники проверили свои знания по предметам с помощью библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) около 1,2 миллиона раз. Чаще всего использовались тренажеры по химии, математике и русскому языку.

Так, тренажеры по химии запускались более 204 тысяч раз, по математике — свыше 67 тысяч раз, а по русскому языку — почти 45 тысяч раз.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки уточнили, что самодиагностические работы являются одними из самых популярных в библиотеке МЭШ. Они открыты с апреля прошлого года.

— Сейчас пользователям доступно свыше 4,1 тысячи заданий для самодиагностики по всем школьным предметам для учащихся со второго по 11-й класс, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, — говорится в сообщении.

Сервис «Самодиагностика» помогает ученикам подготовиться к проверочным и контрольным работам по разным дисциплинам. Тренажеры имеют разные уровни сложности — стартовый, базовый, профильный и олимпиадный, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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