Акселератор социальных проектов для предпринимателей завершился в Москве
В столице состоялся завершающий демодень акселератора социальных проектов, который был организован для предпринимателей при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Мероприятие помогло предпринимателям открыть новые каналы продвижения и найти партнеров.
По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2020 году участниками акселератора стали 50 предпринимателей в общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии.
— Социально ориентированный бизнес вносит вклад в создание комфортной для всех без исключения жителей городской среды и решения важных вопросов, — сказал Фурсин.
Он отметил, что участники акселератора смогли запустить дополнительные каналы продвижения и продаж, найти новых клиентов и партнеров.
Первый подобный проект заработал в столице в прошлом году. В нем поучаствовали около 100 предпринимателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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