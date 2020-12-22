Акселератор социальных проектов для предпринимателей завершился в Москве

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В столице состоялся завершающий демодень акселератора социальных проектов, который был организован для предпринимателей при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Мероприятие помогло предпринимателям открыть новые каналы продвижения и найти партнеров.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2020 году участниками акселератора стали 50 предпринимателей в общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии.

— Социально ориентированный бизнес вносит вклад в создание комфортной для всех без исключения жителей городской среды и решения важных вопросов, — сказал Фурсин.

Он отметил, что участники акселератора смогли запустить дополнительные каналы продвижения и продаж, найти новых клиентов и партнеров.

Первый подобный проект заработал в столице в прошлом году. В нем поучаствовали около 100 предпринимателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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