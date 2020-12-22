Чешские археологи нашли гвоздь с места распятия Иисуса Христа

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Археологи из Чехии нашли гвоздь с креста, на котором, возможно, распяли Иисуса Христа. Такое открытие они сделали во время исследования Милевского монастыря на юге страны.

Уточняется, что сначала эксперты нашли тайный ход, благодаря которому подошли к небольшой комнате. Внутри они обнаружили шкатулку для религиозных артефактов, сделанную из чистого золота. В ней лежал гвоздь. Специалисты уверены, что так могли хранить только исключительные реликвии, передает Пятый канал.

Этой находкой уже заинтересовалось католическое духовенство. Будет проведено несколько экспертиз, чтобы установить точный возраст артефактов.

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