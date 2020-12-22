Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Чешские археологи нашли гвоздь с места распятия Иисуса Христа
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Чешские археологи нашли гвоздь с места распятия Иисуса Христа

Юлия Ямпольская

Общество

Археологи из Чехии нашли гвоздь с креста, на котором, возможно, распяли Иисуса Христа. Такое открытие они сделали во время исследования Милевского монастыря на юге страны.

Уточняется, что сначала эксперты нашли тайный ход, благодаря которому подошли к небольшой комнате. Внутри они обнаружили шкатулку для религиозных артефактов, сделанную из чистого золота. В ней лежал гвоздь. Специалисты уверены, что так могли хранить только исключительные реликвии, передает Пятый канал.

Этой находкой уже заинтересовалось католическое духовенство. Будет проведено несколько экспертиз, чтобы установить точный возраст артефактов.

Читайте также: Более 200 артефактов отреставрировали для музея Чудова монастыря

ученыеЧехиядревние артефакты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Все мнения
О проекте