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МИД прокомментировал данные об участии российских военных в боях в ЦАР
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МИД прокомментировал данные об участии российских военных в боях в ЦАР

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российские военные, размещенные в Центральноафриканской Республике, не принимают участия в происходящих там боях. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил во вторник, 22 декабря.

— У нас есть представительство Министерства обороны РФ, оно компактное, человека четыре-пять. Но они, естественно, не принимают участия в боевых действиях, это представительство —политическое присутствие, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в ЦАР на данный момент находятся российские военные инструкторы, но они не являются частью армии или спецназа. Также замглавы МИД отметил, что «13–14 российских офицеров» служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР).

В заключение дипломат выразил надежду, что при посредничестве ООН конфликт будет урегулирован мирно, передает РИА Новости.

Напомним, 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента Франсуа Бозизе в попытке госпереворота. Это заявление прозвучало на фоне того, как три ключевые повстанческие группировки объявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.

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конфликтЦентральноафриканская республика (ЦАР)российские военнослужащие
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