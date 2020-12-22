Жилой комплекс и три детских сада появятся в районе Очаково-Матвеевское

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское около станции метро «Озерная» планируется построить жилой комплекс, три детских сада, две школы, физкультурно-оздоровительный центр и офисы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что, согласно проекту, на территории площадью 72,41 гектара будет организовано строительство площадью почти 780 тысяч квадратных метров.

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, участок находится в границах производственной зоны «Южное Очаково». Строительство будет осуществляться в два этапа — за счет инвесторов, а также за счет городского бюджета.

— Помимо нового строительства, здесь будут сохранены отдельные производственно-коммунальных объекты, в числе которых продовольственная база «Очаково», автобусный парк, ГБУ «Жилищник», гипермаркет «Карусель», Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что новый жилой комплекс, состоящий из многоквартирных домов, будет иметь подземные гаражи, а также встроенно-пристроенный объект здравоохранения.

Детские сады, построенные в том районе, будут рассчитаны на 150, 250 и 275 мест, школы — на 550 и 1 тысячу мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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