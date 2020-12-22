Россияне назвали главные события 2020 года

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Жители России назвали главными событиями уходящего года пандемию и работу врачей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым в МИА «Россия Сегодня».

Согласно данным исследования, 34 процента россиян считают главными событиями пандемию, работу врачей и самоизоляцию. Также внесение поправок к Конституции РФ (девять процентов), появление вакцины от коронавируса и экономический кризис (по четыре процента соответственно), ситуацию в Нагорном Карабахе, смену премьер-министра и смену правительства, низкий уровень жизни (по три процента соответственно). Кроме того, затруднились ответить 45 процентов населения.

В мировом масштабе главными событиями 2020 года для жителей страны стали пандемия СOVID-19 (42 процента), военные действия в Нагорном Карабахе (28 процентов), принятие поправок к Конституции РФ и разработка первой вакцины от коронавируса (по 25 процентов соответственно), а также выборы в Белоруссии и протесты после них (23 процента), открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста (19 процента), переход на дистанционный формат обучения и удаленную работу (14 процентов), выборы в США (13 процентов), передает РИА Новости.

Также участники опроса назвали главными мировыми событиями коронавирус (54 процента), выборы в США (19 процентов), а также конфликт в Нагорном Карабахе (13 процентов).

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