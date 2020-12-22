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Пенсионеров и малоимущих россиян предложили освободить от НДС на продукты
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Пенсионеров и малоимущих россиян предложили освободить от НДС на продукты

Ростислав Зубков

Общество

Пенсионеров и малоимущих россиян следует освободить от налога на добавленную стоимость на продукты. С таким предложением директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

По словам автора инициативы, этого можно добиться за счет автоматического возврата суммы НДС после оплаты с помощью банковской карты. Для этого необходимо определить ежемесячный лимит, подлежащий возврату НДС, чтобы не допустить злоупотреблений.

— Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10–20 процентов, — приводит RT выдержку из письма Петунина главе Минпромторга.

Автор идеи подчеркнул, что эти решения помогут сократить расходы двух наиболее уязвимых категорий общества — пенсионеров и малоимущих.

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пенсионерыНДСмалоимущие
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