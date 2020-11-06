Предложено освободить от налогов весь бизнес с оборотом до 2 миллиардов рублей

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым предложил освободить по итогам года от налогов, кроме НДС, и страховых взносов все организации с оборотом за 2019 год не выше 2 миллиардов рублей и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Об этом бизнес-омбудсмен написал в Facebook.

Он попросил не принимать в расчет число сотрудников, но смотреть на соответствие одному из двух критериев. Первый — это включение в перечень пострадавших отраслей, вторым является уменьшение выручки за 1-3 кварталы на 30 процентов и более по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, Титов предложил смягчить условия программы льготных кредитов под 2 процента: ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 года сохранил количество сотрудников не менее 80 процентов от состояния на 1 июня 2020 года, и списать 50 процентов задолженности, если заемщик сохранил не менее 70 процентов штата.

Для налогоплательщиков, которые переходят с единого налога на вмененный доход (ЕНВД), бизнесмен предложил на 2021-2023 годы уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения до 3 процентов и 7,5 процента. Также он предложил ввести мораторий на повышение имущественных налогов.

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