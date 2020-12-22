Россияне назвали главные слова 2020 года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жители России назвали «коронавирус» и «поправки к Конституции» главными словами уходящего 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Согласно исследованиям, слово «коронавирус» выбрал 61 процент респондентов. На втором месте оказались «поправки к Конституции» — за них проголосовали 29 процентов участников.

— Дальше идут «самоизоляция» и «врачи», а также «дистанционное обучение» — эти три слова разделили третью ступеньку, по 23 процента, — цитирует Федорова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в число самых популярных слов также вошли «кризис», «вакцина» и «неопределенность».

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