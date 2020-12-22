СМИ: Девушка разбила «Мерседес» утюгом в Москве

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Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

Девушка разбила дорогую иномарку утюгом и палкой на Рождественской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в полиции во вторник, 22 декабря.

По его словам, в отделение обратилась 34-летняя москвичка. Она рассказала, что ее черный автомобиль марки «Мерседес» сильно пострадал после того, как неизвестная девушка начала бить по нему утюгом и палкой.

По данным телеканала, инцидент произошел 21 декабря. Злоумышленницей оказалась 26-летняя женщина, проживающая на Рождественской улице. Она разбила стекло, фары, зеркала и крышу автомобиля.

Полиция проведет проверку, добавил источник.

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