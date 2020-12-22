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Сотрудники ГАИ задержали устроивших гонки на центральной улице Ялты
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудники ГАИ задержали устроивших гонки на центральной улице Ялты

Юлия Ямпольская

Происшествия

По центральной улице Ялты на большой скорости передвигались несколько автомобилей, опасно маневрируя на дорогах. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает МВД Медиа со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она рассказала, что в полицию поступили жалобы от горожан, которые утверждали, что машины выезжали на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью жителей.

По словам Ирины Волк, сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) задержали правонарушителей.

— В отношении троих мужчин составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью четвертой статьи 12.15 КоАП РФ, — уточнила Волк.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате наезда такси на остановку в Тюмени. Столкновение произошло из-за нарушения правил перестроения водителя автомобиля «Тойота» на улице Московский тракт.

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