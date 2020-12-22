«Все были в слезах»: Дружинин эмоционально рассказал о работе с Пугачевой

Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Хореограф Егор Дружинин рассказал подробности работы с певицей Аллой Пугачевой, он был одним из постановщиков ее концерта и кино.

— При всей своей сложности, Алла Борисовна театральный человек, она никогда не отвергает просто так. Она, отвергая, предлагает. Это, пожалуй, единственное, что меня иногда примиряло с характером ее работы. Характер сложный, но она интуитивно знает, куда она идет, — заявил Дружинин.

Дружинин заявил, что его задевала фраза Пугачевой, которую она часто повторяла — «Я вас не знаю».

— Это относилось не только ко мне, но и к моему балету. Мы привыкли к тому, что мы большие звезды, мы по-настоящему никогда не работали. Звезды является режиссером своего шоу, это высказывание, и, возможно, одно из последних. Она никогда не поверит, что тебе это нужно также, как ей. И правильно сделает, — пояснил Дружинин.

Хореограф заявил, что в работе с Пугачевой был занудой, не пытался ее запутать и гнуть свою линию.

— Мы друг друга в этом плане стоили. Она тоже может помотать нервы будьте-нате. Самая сложная и самая большая звезда, с которой мне приходилось работать. Это человек жесткий, достаточно грубый, и сам понимаешь, стоит ли терпеть, — эмоционально сообщил хореограф.

По его словам, танцоры были «все были в слезах, все были трижды обижены», но спасало чувство юмора.

Видео опубликовано на YouTube.

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