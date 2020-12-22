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Более 15 тысяч артефактов обнаружили археологи в Москве с начала 2020 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 15 тысяч артефактов обнаружили археологи в Москве с начала 2020 года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 13Карта всех событий

Более 15 тысяч артефактов нашли археологи в столице в 2020 году. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов во вторник, 22 декабря.

По его словам, в этом году на 889 городских объектах проводились археологические наблюдения несмотря на пандемию коронавируса.

— Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Всего за год было обнаружено более 15 тысяч артефактов, — сказал Алексей Емельянов.

Он добавил, что за последние десять лет археологи сделали уже около 60 тысяч находок.

Так, в усадьбе Измалково были найдены остатки сооружений более чем 200-летней давности. Это части садовых дорожек, беседок, павильонов, столовые приборы, монеты и битая посуда.

Кроме того, во время реставрации Хамовнических казарм были обнаружены предметы, связанные с военной и кавалеристской тематикой, в частности, нашивки, пуговицы, свинцовые пули.

Также находки были сделаны около храма Рождества Богородицы на Кулишках. Там археологи нашли обломки курительных трубок из красной глины, медные монеты, наперсток, конскую подкову, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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