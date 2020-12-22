Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к работе школ до 2027 года

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые правила будут действовать в период с 1 января 2021 года по 1 января 2027-го.

В документе подробно прописали многие аспекты школьной жизни. Так, занятия должны начинаться не ранее восьми часов утра. «Нулевые» уроки и обучение в три смены не допускаются. Занятия второй смены должны завершаться не позднее 19 часов.

Максимально допустимую нагрузку на ребенка тоже прописали в документе. В первом классе она не должна превышать четырех уроков, а один раз в неделю — пяти уроков (за счет физкультуры).

Во 2–4-х классах должно быть не более пяти уроков, один раз в неделю — шесть уроков (за счет физкультуры). В 5–6-х классах — не более шести уроков, в 7–11-х классах — не более семи уроков. Среда или четверг должны быть облегченными днями.

Продолжительность перемен между уроками — не менее 10 минут. После второго или третьего урока необходима большая перемена — 20–30 минут.

Что касается оборудования классов, меньшие по размеру парты должны стоять ближе к доске, большие по размеру — дальше от доски. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использовать нельзя.

Особо важные нормы касаются электронных средств обучения. Продолжительность их использования на занятии не должна превышать 20 минут (для детей до 10 лет, 30 минут — старше 10 лет). Также при использовании компьютера для детей 1–2-х классов — 20 минут, 2–4-х классов — 25 минут, 5–9-х классов — 30 минут, 10–11-х классов — 35 минут.

В школе при использовании электронных средств обучения рабочее место должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не менее 50 сантиметров. Планшеты необходимо размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа.

Кроме того, в документе упомянуты и пункты про итоговую аттестацию, ЕГЭ и ОГЭ. Так, не допускается проведение более одного экзамена в день. Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать получаса.

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