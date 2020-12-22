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Дружинин объяснил, почему Бузова могла бы стать президентом России
Фото: instagram.com/buzova86

Дружинин объяснил, почему Бузова могла бы стать президентом России

Виктория Федотова

Звезды

Хореограф Егор Дружинин предположил, что певица Ольга Бузова может стать президентом России.

— Такие люди, как Оля, недалеки от народа, они высказывают точку зрения обывателя, обычного зрителя, который в танцах мало что понимает, — заявил Дружинин.

По его словам, если Бузова к своей работе привлекает талантливых хореографов, то в танцах она начала разбираться.

— Да и вообще, судя по всему, она во многом разбирается, если у нее такая большая аудитория. Того и гляди будет баллотироваться в президенты, — пояснил артист.

Ведущая Надежда Стрелец уточнила, что Бузова — вторая по узнаваемости женщина в России после Собчак, которая уже баллотировалась на президентский пост.

— У Оли есть оно качество, которое очень импонирует. Она очень непосредственная. С нее как с гуся вода. Это очень подкупает людей, — считает хореограф.

Видео опубликовано на YouTube.

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Ольга БузоваЕгор Дружининпрезидент
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