Дружинин объяснил, почему Бузова могла бы стать президентом России
Хореограф Егор Дружинин предположил, что певица Ольга Бузова может стать президентом России.
— Такие люди, как Оля, недалеки от народа, они высказывают точку зрения обывателя, обычного зрителя, который в танцах мало что понимает, — заявил Дружинин.
По его словам, если Бузова к своей работе привлекает талантливых хореографов, то в танцах она начала разбираться.
— Да и вообще, судя по всему, она во многом разбирается, если у нее такая большая аудитория. Того и гляди будет баллотироваться в президенты, — пояснил артист.
Ведущая Надежда Стрелец уточнила, что Бузова — вторая по узнаваемости женщина в России после Собчак, которая уже баллотировалась на президентский пост.
— У Оли есть оно качество, которое очень импонирует. Она очень непосредственная. С нее как с гуся вода. Это очень подкупает людей, — считает хореограф.
Видео опубликовано на YouTube.
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