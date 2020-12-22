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Путин подписал закон о порядке назначения временной УК многоквартирного дома
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин подписал закон о порядке назначения временной УК многоквартирного дома

Ростислав Зубков

Закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому договор управления многоквартирным домом между управляющей компанией и собственниками помещений считается заключенным с момента назначения такой временной организации местными властями. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данные коррективы вносятся в статью 161 Жилищного кодекса РФ.

В рамках текущих законов, если собственники не могут выбрать УК, или же конкурс по отбору такой компании признается несостоявшимся, органы местного самоуправления самостоятельно назначают жителям такую организацию на срок до одного года. В этом случае жильцы должны сами заключить с ней соглашение, но в силу разных обстоятельств собственники иногда не могут этого сделать. Это в свою очередь приводит к проблемам с содержанием дома или обеспечением коммунальными услугами.

Согласно подписанному главой государства закону, данный договор считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении УК. При этом местные власти должны в течение пяти рабочих дней со дня выбора управляющей компании письменно сообщить об этом всем жильцам.

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