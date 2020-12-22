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Троих мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Троих мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области по подозрению в убийстве мужчины задержаны трое жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что задержаны мужчины 2001, 1996 и 1994 годов рождения.

По данным следователей, 6 октября этого года в лесополосе возле деревни Двуглинково в песчаном карьере было найдено тело мужчины с пятью колото-резаными ранениями груди.

Установлено, что убитый был осведомлен о противоправной деятельности подозреваемых, которые, опасаясь разоблачения, решили его устранить.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых были найдены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны, оружие, боеприпасы, ножи, перчатки и балаклава.

В ближайшее время задержанным будут предъявлены обвинения, уточнили в ведомстве.

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