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Мужчина в Подмосковье погиб при попытке сделать селфи на высоковольтной линии
Фото: depositphotos.com

Мужчина в Подмосковье погиб при попытке сделать селфи на высоковольтной линии

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковных Химках следователи организовали проверку после гибели молодого человека при попытке сделать селфи на высоковольтной линии. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 22 декабря.

По ее словам, трагедия произошла 21 декабря в микрорайоне Сходня на улице Горной. Там обнаружили тело 20-летнего местного жителя.

Предварительно установлено, что молодой человек забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать селфи. Его ударило током, и он упал.

Ведомство продолжит проверку, по результатам будет принято процессуальное решение, уточнила Врадий.

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ПодмосковьесмертьСелфи
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