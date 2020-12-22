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Госдума приняла закон о едином номере для всех экстренных служб
Фото: duma.gov.ru / Официальный сайт Государственной думы

Госдума приняла закон о едином номере для всех экстренных служб

Ростислав Зубков

Закон

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий единый номер для всех экстренных служб в России. Депутаты проголосовали за инициативу на заседании во вторник, 22 декабря.

Речь идет о коротком экстренном номере «112». По нему можно бесплатно совершить звонок, обратившись, например, и к газовикам, и в «скорую».

До этого номер действовал только в 56 регионах РФ, но со вступлением закона в силу — с 1 января 2021 года — он будет доступен по всей стране.

По мнению авторов законопроекта, объединение экстренных служб в единую систему поможет скоординировать их работу и оказывать помощь оперативнее.

Уточняется, что позвонить по номеру «112» можно даже без денег на счете или сим-карты. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: «Система 112» Москвы приняла в ноябре рекордное число звонков по вопросам COVID

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