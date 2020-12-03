«Система 112» Москвы приняла в ноябре рекордное число звонков по вопросам COVID

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Столичная «Система 112» приняла более девяти тысяч звонков по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что это стало абсолютным рекордом за всю историю пандемии.

— В ноябре зафиксировано большое число обращений граждан по вопросу коронавирусной инфекции — 9039 звонков, что на 2,5 тысячи превышает максимум, установленный в мае, — сообщили в ведомстве.

Всего за последний месяц осени по номеру 112 с экстренными сообщениями позвонили 278 883 жителя Москвы.

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