Почти 810 человек с COVID-19 проходят лечение в Филатовской больнице Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В стационаре Филатовской больницы в Москве лечатся от коронавируса 807 человека. Об этом заявил главный врач Валерий Вечорко в четверг, 3 декабря

— Сводка на утро 03.12.2020 г. Всего на лечении — 1369, из них с диагнозом «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии» — 1300, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 807, — написал Вечорко в Facebook-аккаунте.

Он уточнил, что среди пациентов с коронавирусом есть беременные женщины и родильницы — их 74. Искусственная вентиляция легких понадобилась 68 заразившимся. За сутки в больницу поступили 225 пациентов, 193 человек выписаны.

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