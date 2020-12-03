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Почти 810 человек с COVID-19 проходят лечение в Филатовской больнице Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 810 человек с COVID-19 проходят лечение в Филатовской больнице Москвы

Вероника Кузьминова

Город

В стационаре Филатовской больницы в Москве лечатся от коронавируса 807 человека. Об этом заявил главный врач Валерий Вечорко в четверг, 3 декабря

— Сводка на утро 03.12.2020 г. Всего на лечении — 1369, из них с диагнозом «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии» — 1300, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 807, — написал Вечорко в Facebook-аккаунте.

#15vsCOVIDСводка на утро 03.12.20Всего на лечении: 1369Из них с диагнозами:Внебольничная пневмонияпредположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Среда, 2 декабря 2020 г.

Он уточнил, что среди пациентов с коронавирусом есть беременные женщины и родильницы — их 74. Искусственная вентиляция легких понадобилась 68 заразившимся. За сутки в больницу поступили 225 пациентов, 193 человек выписаны.

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