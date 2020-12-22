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«Настоящий характер»: Корчевников поделился архивным видео с соревнований по самбо
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram / @b.korchevnikov

«Настоящий характер»: Корчевников поделился архивным видео с соревнований по самбо

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников выложил в своем Instagram-аккаунте архивное видео с соревнований по самбо.

Корчевников раскрылся для поклонников с неожиданной стороны. Он выложил видео, где в студенческие годы побеждает соперника в борьбе.

Юноше на видео всего 16 лет. Он вцепился в соперника в белом кимоно и повалил его на землю. Тренер и болельщики за кадром приободряют юного самбиста.

— Чемпионат МГУ по самбо. 98-й год. После него дали разряд, — подписал Корчевников видео.

Некоторое время спустя телеведущий выложил еще одну запись, где он с друзьями-студентами радуется победе в соревнованиях.

Подписчиков удивила и восхитила спортивная молодость Корчевникова.

«Никогда бы не подумала, что вы можете бороться!»; «Вот уж точно лихие девяностые!»; «Вот где виден ваш настоящий характер!» — написали телеведущему в комментариях.

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МГУБорис Корчевниковсамбо
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