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Тело упавшей с высоты женщины обнаружили в столичных Хамовниках
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Тело упавшей с высоты женщины обнаружили в столичных Хамовниках

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ружейный переулок, 3Карта всех событий

В центре Москвы было найдено тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в силовом ведомстве во вторник, 22 декабря.

По его словам, тело было обнаружено 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.

— Помимо прочих травм тело имеет следы, говорящие о падении с большой высоты, — заявил источник.

В СМИ появилась информация, что тело женщины, найденной в Ружейном переулке, было обезглавлено.

Официальной информации по факту произошедшего не поступало.

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Хамовникичеловеческое телопадение с высоты
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