Тело упавшей с высоты женщины обнаружили в столичных Хамовниках
Россия, Москва, Ружейный переулок, 3Карта всех событий
В центре Москвы было найдено тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в силовом ведомстве во вторник, 22 декабря.
По его словам, тело было обнаружено 22 декабря в 13:00 около дома № 3 в Ружейном переулке.
— Помимо прочих травм тело имеет следы, говорящие о падении с большой высоты, — заявил источник.
В СМИ появилась информация, что тело женщины, найденной в Ружейном переулке, было обезглавлено.
Официальной информации по факту произошедшего не поступало.
Читайте также: Уголовное дело по факту сексуального насилия над ребенком возбудили в Москве