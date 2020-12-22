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Уголовное дело по факту сексуального насилия над ребенком возбудили в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело по факту сексуального насилия над ребенком возбудили в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве следователи возбудили уголовное дело против мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице во вторник, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что мужчина совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки 14 и 18 декабря. Это происходило в одной из квартир дома на северо-востоке города. Девочка рассказала о случившемся родителям, они обратились в полицию.

Правоохранители задержали 49-летнего мужчину, ему предъявили обвинения. Он частично признал вину. Расследование дела продолжается, уточнили в ведомстве.

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