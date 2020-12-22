Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Картрайта
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Картрайта

Анастасия Волоснова

Происшествия

Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Энди Картрайта. Летом его тело нашли расчлененным в одной из квартир в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревают супругу рэпера Марину Кохал.

В настоящее время женщину уже вернули из психиатрической клиники в следственный изолятор. Об этом сообщает редакция 5-tv.ru.

Останки Энди Картрайта, чье настоящее имя Александр Юшко, были обнаружены 9 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте. Супруга рэпера призналась, что хотела избавиться от его останков, чтобы скрыть факт глупой, по ее мнению, смерти. Однако свою причастность к убийству мужа девушка отрицает.

Позже специалисты обнаружили в останках рэпера следы наркотических веществ.

Читайте также: «Хочет справляться сама»: Ольга Прокофьева рассказала о болезни Анастасии Заворотнюк

рэппсихиатрияжена
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте