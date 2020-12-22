Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Картрайта

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Энди Картрайта. Летом его тело нашли расчлененным в одной из квартир в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревают супругу рэпера Марину Кохал.

В настоящее время женщину уже вернули из психиатрической клиники в следственный изолятор. Об этом сообщает редакция 5-tv.ru.

Останки Энди Картрайта, чье настоящее имя Александр Юшко, были обнаружены 9 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте. Супруга рэпера призналась, что хотела избавиться от его останков, чтобы скрыть факт глупой, по ее мнению, смерти. Однако свою причастность к убийству мужа девушка отрицает.

Позже специалисты обнаружили в останках рэпера следы наркотических веществ.

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