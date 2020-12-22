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Россиян предупредили о приближении мощных снегопадов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиян предупредили о приближении мощных снегопадов

Ростислав Зубков

Общество

В конце недели жители Центрального федерального округа России рискуют столкнуться с целым комплексом неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По его данным, 25–26 декабря в ЦФО ожидаются снегопады, местами сильные, а в западной половине округа — с мокрым снегом. Местами будет гололедица, налипание снега на провода и деревья, а также снежные заносы.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Не исключена метель. При этом снежный покров может вырасти на 10–25 сантиметров.

Метеорологи уточнили, что 25 декабря сильные снегопады пройдут в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областях. Снежные хлопья в этих регионах будут падать весь день. Кроме того, снегопады накроют Москву, Ярославскую, Московскую, Владимирскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Липецкую области. 26 декабря сильные осадки ожидаются в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях.

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