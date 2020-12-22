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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы

Виктория Родимкина

Город

В столице и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 24 декабря.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — уточнили в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что в столице предупреждение будет действовать до 6 утра четверга, в Подмосковье — до 01:00 24 декабря.

Ранее сообщалось, что этот год в Москве станет рекордно теплым.

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