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Россияне смогут пополнять транспортные и школьные карты наличными
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россияне смогут пополнять транспортные и школьные карты наличными

Ростислав Зубков

Закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными средствами. Документ размещен на портале правовой информации.

В августе в РФ запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Это было сделано для предотвращения незаконных операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вместе с тем ограничения коснулись некоторых транспортных и школьных карт.

В Госдуме впоследствии отметили, что пополнение таких карт наличными не несет вышеуказанных рисков, поскольку деньги с этих карточек могут списываться только для оплаты проезда на общественном транспорте, питания в школах и дополнительного образования. При этом известно, что около 60–70 процентов таких карт пополняются наличными в банках или через соответствующих агентов.

В результате запрет решили отменить. Подписанный главой государства закон вступает в силу со дня опубликования.

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