Москва упростила порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Правительство Москвы упростило порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости. Собственники торговых объектов, точек общественного питания, бытовых услуг и гостиниц смогут получить меры антикризисной поддержки для компенсации налогов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на рассмотрении у столичного правительства на данный момент находятся около 290 заявок на получение грантов.

— Несколько положительных решений уже принято: поддержку получат владельцы 21 объекта, среди которых пять гостиниц, два торговых центра, четыре магазина, девять кафе и ресторанов и один банный комплекс, — сказал заммэра.

Он отметил, что общий объем помощи составил 26,7 миллиона рублей.

В июне власти столицы упростили условия предоставления поддержки для компенсации имущественных и земельных платежей владельцам коммерческой недвижимости.

Первоначально обязательным условием для выдачи гранта было наличие на объекте торговой точки, которая была обязана прекратить свою работу из-за пандемии коронавируса. Это требование было исключено, чтобы поддержать предпринимателей, которые не прекращали деятельность, но столкнулись с существенным падением доходов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, благодаря изменениям предприниматели, которые не успели до подачи заявки зарегистрировать в Росреестре дополнительные соглашения о снижении арендной платы своим арендаторам, могут сделать это во время рассмотрения заявки.

— Также устранены неопределенности, которые усложняли процедуру рассмотрения заявок, — сказал Пуртов.

Решение упростить порядок выдачи компенсаций было принято по просьбам предпринимателей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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