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Москва упростила порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москва упростила порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости

Виктория Родимкина

Город

Правительство Москвы упростило порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости. Собственники торговых объектов, точек общественного питания, бытовых услуг и гостиниц смогут получить меры антикризисной поддержки для компенсации налогов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на рассмотрении у столичного правительства на данный момент находятся около 290 заявок на получение грантов.

— Несколько положительных решений уже принято: поддержку получат владельцы 21 объекта, среди которых пять гостиниц, два торговых центра, четыре магазина, девять кафе и ресторанов и один банный комплекс, — сказал заммэра.

Он отметил, что общий объем помощи составил 26,7 миллиона рублей.

В июне власти столицы упростили условия предоставления поддержки для компенсации имущественных и земельных платежей владельцам коммерческой недвижимости.

Первоначально обязательным условием для выдачи гранта было наличие на объекте торговой точки, которая была обязана прекратить свою работу из-за пандемии коронавируса. Это требование было исключено, чтобы поддержать предпринимателей, которые не прекращали деятельность, но столкнулись с существенным падением доходов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, благодаря изменениям предприниматели, которые не успели до подачи заявки зарегистрировать в Росреестре дополнительные соглашения о снижении арендной платы своим арендаторам, могут сделать это во время рассмотрения заявки.

— Также устранены неопределенности, которые усложняли процедуру рассмотрения заявок, — сказал Пуртов.

Решение упростить порядок выдачи компенсаций было принято по просьбам предпринимателей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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