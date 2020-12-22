Исследователи определили, как отрыв от родителей влияет на цели детей

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) объяснили, как связаны между собой целеполагание юношей и девушек и особенности их психологической сепарации от родителей. Данные лягут в основу программ психологической помощи, цель которых — научить молодых людей принимать ответственность за самостоятельную реализацию планов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Психолого-педагогические исследования».

Современная семья считается довольно консервативной, если рассматривать ее с точки зрения передачи подрастающему поколению базовых норм и ценностей. Когда наступает время «отпустить» ребенка, далеко не все родители готовы с ним психологически «расстаться», чтобы он начал самостоятельно жить.

По мнению специалистов, важно, чтобы процесс психологического отделения молодого человека от родительской семьи завершался своевременно. Это поможет представителям молодежи выйти на новый уровень отношений с родителями, реализовать свои профессиональные и личностные возможности в жизни, а также создать свою семью.

Ученые определили, как связана с особенностями постановки и реализации целей психологическая сепарация юношей и девушек из полных семей от своих родителей. Эксперты пришли к выводу, что психологическое отделение от родительского дома в студенческом возрасте необходимо для развития целеполагания в разных областях жизнедеятельности.

Стало известно, что парни быстрее, чем девушки, достигают эмоционального отделения от матери и отца. Они показывают, что могут сами принимать решения, быть ответственными за поступки и независимыми.

Девушки же, напротив, проявляют большую психологическую зависимость от родителей, пытаются сохранять эмоционально близкие, поддерживающие отношения с мамой.

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