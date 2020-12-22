Ретропоезд до станции Яхрома Савеловского направления МЖД запустят 29 декабря

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ретропоезд на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) выйдет на маршрут до станции Яхрома 29 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья во вторник, 22 декабря.

— 29 декабря на Савеловском направлении МЖД до станции Яхрома запустят ретропоезд для перевозки пассажиров, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что туристов, прибывших на станцию Яхрома на ретропоезде, будут ждать ретроавтобусы. Они довезут пассажиров в «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», «Сорочаны» и «Волен». Автобусами также смогут воспользоваться местные жители, передает агентство городских новостей «Москва».

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