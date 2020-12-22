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Ретропоезд до станции Яхрома Савеловского направления МЖД запустят 29 декабря
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ретропоезд до станции Яхрома Савеловского направления МЖД запустят 29 декабря

Виктория Родимкина

Транспорт

Ретропоезд на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) выйдет на маршрут до станции Яхрома 29 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья во вторник, 22 декабря.

— 29 декабря на Савеловском направлении МЖД до станции Яхрома запустят ретропоезд для перевозки пассажиров, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что туристов, прибывших на станцию Яхрома на ретропоезде, будут ждать ретроавтобусы. Они довезут пассажиров в «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», «Сорочаны» и «Волен». Автобусами также смогут воспользоваться местные жители, передает агентство городских новостей «Москва».

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