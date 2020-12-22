Поезд «Москва-2020» запустят на БКЛ метро в 2021 году

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Поезд «Москва-2020» будет курсировать на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена в 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во вторник, 22 декабря.

Он напомнил, что в этом году поезд вышел на Кольцевую и Калужско-Рижскую линии, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— В следующем году он появится и на БКЛ, — сказал Ликсутов.

Ранее заммэра рассказал, что в следующем году в Москве появятся новые маршруты городского транспорта, а также увеличится число единиц транспорта.

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