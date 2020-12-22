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Праздничные трамваи и электробусы выйдут на маршруты в Москве 25 декабря
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Праздничные трамваи и электробусы выйдут на маршруты в Москве 25 декабря

Виктория Родимкина

Город

В Москве празднично украшенные гирляндами трамваи и электробусы выйдут на маршруты 25 декабря и будут курсировать до 10 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в эфире Первого канала.

— В конце этой недели мы запускаем большое количество новых, ярких, праздничных электробусов и трамваев. С пятницы они начнут курсировать, — сказал заммэра.

Он отметил, что на маршрут выйдут несколько десятков новогодних электробусов и трамваев. При этом в новогоднюю ночь проезд на транспорте в столице будет бесплатный.

Также в Москве с 1 по 9 января будут бесплатными городские парковки. Кроме того, Максим Ликсутов добавил, что количество такси в ночь с 31 декабря на 1 января увеличится. Трафик будет увеличен на 40–50 процентов, сообщил заммэра.

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