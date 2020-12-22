Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году

Виктория Родимкина

Город

В следующем году в столице появятся новые маршруты общественного транспорта, а также увеличится количество единиц электробусов, трамваев и вагонов метро. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— К нам поступит почти 340 новых вагонов метро, 400 электробусов, больше 100 единиц трамваев, — сказал заммэра.

Он уточнил, что город планирует создавать новые маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что 25 декабря в Москве на маршрут выйдут празднично украшенные электробусы и трамваи.

Читайте также: Новогодняя почта заработала в столичном метро и на МЦК

Максим Ликсутовстоличный общественный транспорттрамваи Москвы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте