Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

В следующем году в столице появятся новые маршруты общественного транспорта, а также увеличится количество единиц электробусов, трамваев и вагонов метро. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— К нам поступит почти 340 новых вагонов метро, 400 электробусов, больше 100 единиц трамваев, — сказал заммэра.

Он уточнил, что город планирует создавать новые маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что 25 декабря в Москве на маршрут выйдут празднично украшенные электробусы и трамваи.

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