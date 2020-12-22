Новое общежитие построят при столичном Финансовом университете

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Россия, Москва, 3-я Радиаторская улица, 17 Карта всех событий

Для Финансового университета при правительстве РФ построят новое общежитие. Проект строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, приводит Интерфакс сообщение ведомства.

В 12-этажном здании планируется строительство жилых комнат, кухонь-столовых, помещений для занятий и бытовых нужд.

Проект предусматривает размещение в общежитии студентов с инвалидностью. Для них выделят второй этаж здания. Там будут созданы четыре одноместные и две двухместные комнаты оборудуют специально для людей с ограниченными физическими возможностями.

Общежитие будет построено по адресу 3-я Радиаторская улица, дом 17. Его площадь составит 7900,9 квадратного метра.

Строительство будет финансироваться за счет средств бюджета РФ.

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