Видео «поцелуя» кролика и снеговика развеселило Сеть

Фото: cbc.ca / Видео: Шейла Брайант

В Сети набирает популярность ролик, снятый Шейлой Брайант в Канаде.

Она показала кролика, который объедает нос у маленькой снежной бабы с носом-морковкой. Видео было опубликовано на новостном портале CBC. Судя по ролику, рядом с женщиной ее маленький ребенок, и она рассказывает, что кролик «целует» снежную бабу.

Ранее Шейла была на прогулке с семьей и слепила небольшую снежную бабу, вставив морковку вместо носа, а вместо рук ветки с листьями. Лакомство увидел кролик и не устоял перед ним.

Пользователи Сети заявили, что короткое видео показалось им очень трогательным и милым.

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