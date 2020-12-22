Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Видео «поцелуя» кролика и снеговика развеселило Сеть
Фото: cbc.ca / Видео: Шейла Брайант

Видео «поцелуя» кролика и снеговика развеселило Сеть

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, снятый Шейлой Брайант в Канаде.

Она показала кролика, который объедает нос у маленькой снежной бабы с носом-морковкой. Видео было опубликовано на новостном портале CBC. Судя по ролику, рядом с женщиной ее маленький ребенок, и она рассказывает, что кролик «целует» снежную бабу.

Ранее Шейла была на прогулке с семьей и слепила небольшую снежную бабу, вставив морковку вместо носа, а вместо рук ветки с листьями. Лакомство увидел кролик и не устоял перед ним.

Пользователи Сети заявили, что короткое видео показалось им очень трогательным и милым.

Читайте также: Как появилась традиция лепить снеговиков

юморкроликисоцсети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте