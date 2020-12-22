«Очень напуган»: видео спасения кота на линии сортировки мусора шокировало Сеть

Фото: twitter.com / Горкомхоз (#ЦЭТ)

В Сети набирает популярность ролик, снятый в мусоросортировочном комплексе в Ульяновской области. На кадрах видно, как сотрудник развязывает мешок, лежащий на линии вместе с остальным мусором, и достает живого кота.

— Его не просто выкинули на улицу, а фактически отправили на верную смерть. Еще немного, и он отправился бы под нож. Кота, явно домашнего, достали, он был сильно напуган. Но, главное, цел и невредим. Это уже третий подобный случай за последние два месяца. Ранее ульяновские сортировщики мусора спасли двух красноухих черепах и африканского ежа, — сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Кот в мешке. Домашние питомцы — не мусор!



Не случайность, не совпадение, закономерность?



pic.twitter.com/FQlkpEoB6n — Горкомхоз (#ЦЭТ) (@gorkomhoz73) December 21, 2020

После публикации ролика пользователи Сети не смогли сдержать эмоций: «Твари, кто так с котиками поступает?!»; «Я в шоке от бессердечности некоторых людей»; «Спасибо сотрудникам за внимательность. Боюсь представить, что было бы, если б не успели распаковать мешок»; «Кота нельзя отдавать в прежние руки»; «Ведь понимают, что творят! Каждому вернется бумерангом!» и т. д.

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