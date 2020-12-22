Диетолог и повар назвали самую опасную ягоду на новогоднем столе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Яблоки, бананы и мандарины давно стали неотъемлемой частью новогоднего стола россиян. Однако последние несколько лет на рынках и в магазинах стали продавать ягоды, которые мы привыкли есть летом: малину, клубнику, голубику. Стоит ли их брать? Какие ягоды самые опасные в зимнее время?

Диетолог Елена Соломатина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» призналась, что с опаской относится к свежим ягодам в зимнее время. Особенно это касается малины, поскольку срок хранения свежей малины очень короткий.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

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— Регулярное употребление такой ягоды может быть опасно. Ее обрабатывают дифенилом, она маслянистая, если посмотреть воду после мытья — будет пятно, как будто капнули бензином. От покупки таких ягод лучше отказаться. О какой питательной ценности идет речь? Там мало что остается. Сейчас клубника «деревянная», — пояснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что ягоды везут несколько дней, потом продают, товарный вид они должны сохранять. поэтому их в любом случае подвергают обработке.

— Все равно все фрукты обрабатываются. Можно минимизировать, очистив от шкурки и промыть щеткой и горячей водой. Каждые ягоды и фрукты обрабатывают по-своему. Оформление документов и проверка качества осуществляется производителем. Их пропускают на таможне. Никто не поверяет. Лучше покупать замороженные ягоды, они содержат больше витаминов благодаря шоковой заморозке.

Шеф-повар и технолог Алексей Жариков объяснил, откуда ягоды попадают россиянам на новогодний стол.

— Все, что в видите на прилавках — это все тепличное и привозное. Голубика из Перу. Она более пресная и водянистая, чем в России. Малину привозят из Мексики, клубнику везут из Армении и Египта, повезет, если вы найдете клубнику из Армении, — объяснил эксперт.

По словам Жарикова, клубнику из Армении быстрее доставляют, поэтому меньше обрабатывают и она более качественная.

— Когда вы покупаете свежую ягоду в сезон, ее нужно быть перед самой подачей, иначе она испортится. Не в сезон ягоды обрабатывают производители. Я сам стараюсь избегать таких ягод в зимнее время, они безвкусные, есть их невозможно. Соусы мы готовим из мороженых ягод. Я советую избегать покупной малины на новый год, — заявил повар.

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