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Шойгу доложил Путину о совместном патрулировании авиации России и Китая в АТР
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Шойгу доложил Путину о совместном патрулировании авиации России и Китая в АТР

Кирилл Николаев

Армия

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном выполнении задач при совместном патрулировании дальней авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны России.

Отмечается, что самолеты Су-35С Воздушно-космических сил обеспечили истребительное сопровождение стратегических бомбардировщиков. Продолжительность полета составила более десяти часов.

В военном ведомстве подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии. Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

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Сергей ШойгуМинобороны РФпатрулирование территории
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