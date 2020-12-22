Народный календарь. Почему нельзя давать взаймы 23 декабря

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В эту среду, 23 декабря, православные христиане вспоминают святителя Иосафа, который тайно принял веру, и Мину Красноречивого — он пострадал за христианство от рук язычников.

Наши предки верили, что в этот день нельзя давать деньги взаймы, поскольку их возврата придется очень долго ждать. Кроме того, в этот день люди старались быть внимательными к своим близким, чтобы не испортить с ними отношения.

Девушки этот день начинали с рукоделия. Снег отражал свет, из-за чего они могли долго сидеть за работой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя давать взаймы 23 декабря

Приметы погоды обещали снегопад, если в этот день не видно звезд или они кажутся меньше обычного. Если ветрено и сухо на улице, то лето будет засушливое.

23 декабря отмечается День дальней авиации ВКС России. Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением Вооруженных сил нашей страны.

103 года назад вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». 73 года назад в СССР было решено сделать 1 января праздничным выходным днем

В этот день родились художник Карл Брюллов, актрисы Инга Оболдина, Валентина Серова и Карла Бруни, поэт Юлий Ким, глава Российского императорского дома Мария Романова.

Именины отмечают Николай, Григорий, Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина.

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