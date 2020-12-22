Следователи организовали проверка по факту «изгнания бесов» из ребенка

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Ирина якобы «изгоняет бесов» из маленькой девочки / Фото: Youtube.com/ Рен ТВ

Следователи организовали проверку по видео, которое было опубликовано в социальных сетях и средствах массовой информации. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

На кадрах, предположительно, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Ирина якобы «изгоняла бесов» из маленькой девочки.

Ребенка, лежащего на полу, удерживают за руки и за ноги двое взрослых людей. На протяжении всего видео девочка кричит, плачет и извивается. Финалистка шоу закрывает маленькому ребенку лицо рукой и окуривает ее дымом неизвестного вещества. При этом взрослые люди не реагируют на крики девочки о помощи.

— Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в съемке видеоролика, а также место и обстоятельства произошедшего, — отмечает Врадий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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