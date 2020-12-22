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Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области
Фото: АГН «Москва»

Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном жилом доме в деревне Петелино Ялуторовского района. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Инцидент произошел 22 декабря. При ликвидации пожара были обнаружены тела детей в возрасте двух, четырех и пяти лет. По предварительным данным, мама оставила детей одних дома и ушла в магазин. В это время, предположительно из-за затопленной печи, возник пожар. Дети не смогли выбраться из дома и погибли.

На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»).

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уголовное делоТюменская областьГСУ СК РФ
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