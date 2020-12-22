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Предложивший взятку присяжному мужчина предстанет перед судом в Москве
Фото: depositphotos.com

Предложивший взятку присяжному мужчина предстанет перед судом в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Новогиреево Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Московской области, который обвиняется в воспрепятствовании осуществления правосудия. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте прокуратуры.

По версии следствия, мужчина получил информацию о ходе рассмотрения в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. Он был заинтересован в вынесении незаконного вердикта в отношении подсудимых.

Возле станции Московского метрополитена «Тушинская» мужчина заметил и узнал женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу. Он проследил за ней вплоть до остановки общественного транспорта, расположенной возле входа на станцию «Новогиреево». Затем мужчина предложил присяжному заседателю материальное вознаграждение за принятие неправосудного судебного решения. Женщина отказалась и сообщила полиции о произошедшем.

Уголовное дело направлено в Московский городской суддля рассмотрения по существу.

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