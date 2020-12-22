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Мужчина с пистолетом ворвался в отделение банка в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчина с пистолетом ворвался в отделение банка в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Зацепский Вал, 5 Карта всех событий

Мужчина с пистолетом ворвался в отделение банка в столице. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел 22 декабря по адресу Зацепский Вал, дом 5. По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства. Мужчина произвел выстрелы и скрылся с места происшествия, ничего не взяв.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.

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