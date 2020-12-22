Здание XIX века отреставрируют в Пресненском районе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Гранатный переулок, 24/4с2 Карта всех событий

Трехэтажное здание XIX века в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета. Об этом рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она отметила, что постройка 1873 года по проекту архитектора Василия Залесского нежилое. Здание с цокольным этажом и мансардой относится к исторически ценным градоформирующим объектам.

Дом № 24/4, строение 2 в Гранатном переулке в рамках капитального ремонта планируется отреставрировать. Специалисты выполнят расчистку наружных стен, обработка антисептиком и восстановления слоя штукатурки. После чего будет проведена окраска подготовленных поверхностей.

— Специалисты заменят наружный водосток, обновят декоративные элементы фасада и оконных откосов, а также металлические решетки на окнах, — рассказала Анна Яковлева.

Цокольный этаж планируется облицевать керамической плиткой. Входные группы подготовят, восстановят штукатурку и окрасят портал. После чего отремонтируют крыльцо здания и обновят балконные плиты. Специалисты проведут ремонт кирпичной кладки, обновят ограждения на кровле, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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