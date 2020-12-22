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Выездная служба Центра паллиативной помощи на дому начала работу в Перове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Выездная служба Центра паллиативной помощи на дому начала работу в Перове

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Плющева, 20 Карта всех событий

В столичном районе Перово открылась 14-я по счету выездная служба Центра паллиативной помощи. Она расположилась в здании поликлиники № 69 по адресу улица Плющева, дом 20.

В настоящее время в медицинском учреждении работают два врача, четыре медсестры и два администратора.

— В планах — увеличить количество врачей до четырех, чтобы в смену на выезды отправлялось по два врача, — цитирует заведующего выездной паллиативной службой в Перове Романа Вдовина официальный сайт мэра Москвы.

Медицинские работники совершат первичные и повторные визиты к горожанам, нуждающимся в паллиативной помощи. Также сотрудники центра будут обучать родственников правильному уходу за больным. На данный момент специалисты будут обслуживать часть Восточного и Юго-Восточного административных округов, а именно районы Лефортово, Нижегородский, Новогиреево, Перово и Ивановское.

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