Пешеходный тоннель отремонтировали в Южнопортовом районе Москвы
Россия, Москва, улица Сайкина Карта всех событий
Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершился в Южнопортовом районе столицы. Объект находится на улице Сайкина у дома 15.
Специалисты обновили 290 квадратных метров напольного покрытия и свыше 700 квадратных метров облицовки стен. Они полностью демонтировали устаревшую керамическую плитку. Вместо нее стены выложили гранитным камнем. Также рабочие отремонтировали лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапеты.
На время проведения работ объект полностью не закрывали. Ремонт прошел поэтапно, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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