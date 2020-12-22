Пешеходный тоннель отремонтировали в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Сайкина Карта всех событий

Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершился в Южнопортовом районе столицы. Объект находится на улице Сайкина у дома 15.

Специалисты обновили 290 квадратных метров напольного покрытия и свыше 700 квадратных метров облицовки стен. Они полностью демонтировали устаревшую керамическую плитку. Вместо нее стены выложили гранитным камнем. Также рабочие отремонтировали лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапеты.

На время проведения работ объект полностью не закрывали. Ремонт прошел поэтапно, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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